Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan AS-532 tipi helikopterde şehit olan beş askerin naaşları, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Törene kimler katıldı:

Törene şehit yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muhrip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür ve Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Törenin akışı ve işlemler:

Törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Ardından naaşlar, defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin naaşları daha önce Adli Tıp işlemleri için Ankara'ya getirilmişti.

Şehit olan askerlerin kimlikleri ve gönderildikleri kentler:

Kazada şehit olan personel; Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ olarak açıklandı.

Cenazeler şu kentlere gönderildi: Mehmet Çöl ve Mehmet Alp Gürdağ için Antalya, Halil Karabulut için Sivas, Volkan Demirhan için Denizli, Muhammed Nurullah Erarslan için Kayseri.

Tören, şehitlerin son yolculuğuna askeri tören kıtasının eşlik etmesi ve naaşların askeri uçaklarla uğurlanmasıyla son buldu.

ESKİŞEHİR’DE EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT AS-532 TİPİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN 5 ASKER, 1’İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI’NDA DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI.