Şişli'de park halindeki araç pazara girdi

İstanbul Şişli'de park halinde bulunan bir otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek pazara girmesi sonucu bir kadın yaralandı. Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Okatanlar Caddesi üzerinde, saat 15:00 sıralarında meydana geldi.

Kaza anı ve tanık ifadeleri:

Edinilen bilgilere göre, 34 NJ 6552 plakalı araç park halinden aniden hareket ederek cadde üzerindeki pazara daldı. Pazarda bulunan Salise S. (75) aracın altında kaldı. Olay yerindeki pazarcılardan Sevim Kabak kazayı anlattı: "Aslında benden mal alıyordu. Sonra arabanın freni boşalmış, araba bir geliyor ama ben de içinde biri var zannettim. Sonra gelişini görünce ben hemen kaçtım. Kadın kaçamadı, 70-75 yaşında. Kadını arabanın altından çıkardılar. Kadın bayağı bir hasar gördü. Ambulansla götürdüler. Bizim mallar da böyle saçıldı işte her tarafa. Buranın sahibi hasarınızı karşılarız dedi. Cana gelmesin o her türlü karşılanır. Karşılamasa da canı sağ olsun yeter ki kadına bir şey olmasın. Canımızı kurtardık ya verilmiş sadakamız varmış."

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Salise S., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

ŞİŞLİ’DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN PAZARA GİRMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI