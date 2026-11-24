olayın detayları:

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Erol, üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Anabilim Dalı’nda bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Olay, akademik çevrelerde ve Sarıgöl’de derin üzüntüye yol açtı. Yerel yetkililer ve yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Erol’un ani ölümü ile ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları sürüyor.

memleketteki tepkiler:

Memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde haber kısa sürede yayıldı ve ilçede büyük bir üzüntü oluştu. Ailesi ve yakınları, akademisyenin kaybının ardından taziye ziyaretleri almaya başladı. Erol’un amcası Abdil Erol, cenaze işlemlerine ilişkin bilgiler verdi.

cenaze bilgileri:

Amca Abdil Erol’un açıklamasına göre, cenaze bu akşam uçakla İzmir'e getirilecek. Cenazenin yarın öğle namazının ardından Dışkahveler Camisi’nde kılınacak olan namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREV YAPAN SARIGÖLLÜ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SALİH SEÇKİN EROL, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.