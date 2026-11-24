Kaygan zeminde devrilen yolcu otobüsü: 22 yaralı

Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde meydana gelen kazada, Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi. Olayda, sürücü dahil toplam 23 kişinin bulunduğu otobüste, sürücü hariç 22 kişi yaralandı.

Kaza ve yaralıların durumu:

Kazayı, otobüsün şoförü Abdülkadir Y. (52) idaresindeki, plakası 33 ANR 034 olan Mercedes marka otobüsün yolun kayganlaşması sonucu devrilmesi şeklinde gerçekleştiği öğrenildi. Yolculara yapılan ilk müdahalede yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede kaza yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı, güvenlik önlemleri aldı ve ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Olay anı ve müdahale görüntüleri dron kamerasıyla kayda geçti.

Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alınırken, jandarma ve polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Yetkililer, yol ve hava koşullarının kazada etkili olduğunu değerlendirerek tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

AKSARAY'DA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 22 KİŞİ YARALANDI.