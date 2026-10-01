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Pazardaki bilgilendirme: sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik ekipleri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar’da 62 vatandaşa KADES, sahte para, dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgi verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazardaki bilgilendirme: sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te pazar yerinde bilgilendirme çalışması

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle Kapalı Pazar’da alışveriş yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi. Etkinlikte toplam 62 vatandaş ile görüşüldü.

Eğitim konuları:

Vatandaşlara KADES uygulaması, sahte para, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Broşür dağıtımı ve ulaşılabilirlik:

Ekipler bilgilendirici broşür dağıtarak verilen bilgilerin erişilebilir kılınmasını sağladı ve pazar alanında doğrudan bilgilendirme yaptı.

BİLECİK’TE SAHTE PARA UYARISI

BİLECİK’TE SAHTE PARA UYARISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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