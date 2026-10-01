Pazardaki bilgilendirme: sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te pazar yerinde bilgilendirme çalışması
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle Kapalı Pazar’da alışveriş yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi. Etkinlikte toplam 62 vatandaş ile görüşüldü.
Eğitim konuları:
Vatandaşlara KADES uygulaması, sahte para, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.
Broşür dağıtımı ve ulaşılabilirlik:
Ekipler bilgilendirici broşür dağıtarak verilen bilgilerin erişilebilir kılınmasını sağladı ve pazar alanında doğrudan bilgilendirme yaptı.
BİLECİK’TE SAHTE PARA UYARISI
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