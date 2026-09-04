Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,3179 +0,03%
Bist 14.062,63 +0,93%
Altın Gram 7.041,23 -0,40%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,55 +0,03%
--°

Pazaryeri'nde ahududu üretimi büyüyor: 30 dekarda ilk hasat yapıldı

Pazaryeri'nde 2022'de başlayan hibe destekli ahududu projesi, 15 dekardan 30 dekara ulaştı; 25 bini aşkın fidan ilk hasat dönemine girdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde ahududu üretimi büyüyor: 30 dekarda ilk hasat yapıldı

hasat töreni ve proje geçmişi:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 dekarlık alanda yetişen ahududunun hasadı başladı. Üretimin ilk hasadını Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara gerçekleştirdi. Kaymakam ve yetkililer, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

fidan sayıları ve alan genişlemesi:

Proje 2022 yılında 15 dekarlık alanda, toplam 12 bin 500 adet ahududu fidanının dağıtılmasıyla başladı. Üreticilerin ilgisi ve gayretiyle çalışma, bu süre zarfında genişleyerek 30 dekara çıktı ve bugün 25 bini aşkın fidan sayısına ulaştı.

kaymakamın değerlendirmesi ve destek modeli:

Kaymakam Kara, "Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Ahududu Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 hibeli ahududu fidanlarından faydalanan üreticilerimizin bahçeleri ziyaret ettik. Üreticilerimizle bir araya gelerek ahududu hasadına katıldık ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık. Bu sezonki üretim ve hasadımız hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yetkililer ve üreticiler arasındaki iş birliği ile uygulanan yüzde 50 hibeli destek modelinin, ilçedeki ahududu üretiminin yaygınlaşmasında belirleyici rol oynadığı vurgulandı ve hasadın bereketli olması temenni edildi.

BİLECİK&#039;TE AHUDUDU HASADI BAŞLADI

BİLECİK'TE AHUDUDU HASADI BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ergani'de yaralanan taraftar: diyarbakırda hoşgörü ve kardeşlik gördüğünü söyled...
images

Lavanta tarlasının daveti: makasını getir, çiçeğini götür etkinliği Eskişehir'i...
images

Babaeski'de sokakta risk altındaki çocuklara yönelik saha çalışması
images

Çermik pazarında başkanla yüz yüze sohbet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak

Kadıköy'de 365. randevu: fenerbahçe ile beşiktaş yeniden karşılaşıyor

Emeklilikte tüpleri bırakıp camı sanatla buluşturan ustanın hikâyesi

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı