Pazaryeri'nde ahududu üretimi büyüyor: 30 dekarda ilk hasat yapıldı

hasat töreni ve proje geçmişi:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 dekarlık alanda yetişen ahududunun hasadı başladı. Üretimin ilk hasadını Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara gerçekleştirdi. Kaymakam ve yetkililer, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

fidan sayıları ve alan genişlemesi:

Proje 2022 yılında 15 dekarlık alanda, toplam 12 bin 500 adet ahududu fidanının dağıtılmasıyla başladı. Üreticilerin ilgisi ve gayretiyle çalışma, bu süre zarfında genişleyerek 30 dekara çıktı ve bugün 25 bini aşkın fidan sayısına ulaştı.

kaymakamın değerlendirmesi ve destek modeli:

Kaymakam Kara, "Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Ahududu Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 hibeli ahududu fidanlarından faydalanan üreticilerimizin bahçeleri ziyaret ettik. Üreticilerimizle bir araya gelerek ahududu hasadına katıldık ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık. Bu sezonki üretim ve hasadımız hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yetkililer ve üreticiler arasındaki iş birliği ile uygulanan yüzde 50 hibeli destek modelinin, ilçedeki ahududu üretiminin yaygınlaşmasında belirleyici rol oynadığı vurgulandı ve hasadın bereketli olması temenni edildi.

BİLECİK'TE AHUDUDU HASADI BAŞLADI