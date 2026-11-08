Pencereden el çabukluğu: Esenyurt'ta çocuğuyla çamaşır çalan kadın kamerada

Olayın ayrıntıları:

Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir binanın penceresine asılı çamaşırların alınması şeklinde bir hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre cadde üzerindeki binanın penceresine asılı çamaşırları fark eden kadın, yanında küçük bir çocukla birlikte binanın önüne geldi.

Görüntüde görülenler:

Bina güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, kadının bir süre çamaşırları incelediği, ardından pencereye asılı çamaşırları alıp çocuğuyla birlikte bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Olay anları, binanın kayıtları sayesinde net biçimde izlenebiliyor.

Esenyurt'ta pencereye asılı çamaşırları böyle çaldı