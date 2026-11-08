Ayvacık'ta 80 yaşındaki Zeynep Öztürk için altıncı günde de arama sürüyor

Arama çalışmaları ve görevli ekipler:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de 2 Kasım sabahı evinden ayrılan Zeynep Öztürk (80) için yakınlarının kayıp ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kadının geri dönmemesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arama faaliyetleri zeytinlik ve ormanlık alanlarda yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar ve iz köpekleri de katıldı. Ekipler, arazideki erişimi artırmak ve noktaları taramak için termal kamera ve dron desteği kullanıyor.

Bulunduğu son nokta ve kullanılan yöntemler:

Kayıp kadın en son Taşağıl köyü mezarlığı yanında görülmüş durumda. AFAD tarafından kullanılan haritalı alan daraltma sistemi ile ekipler arama sahasını parçalara ayırarak öncelikli bölgeleri belirliyor ve diğer ekiplerle koordineli şekilde çalışıyor.

Aramalar, olayın bildirilmesinden bu yana altıncı günde de aralıksız devam ediyor. Ekipler, arazideki farklı mevkileri taramaya ve teknolojik imkanları sahada etkin kullanmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 6 GÜNDÜR KAYIP OLAN ALZAYMIR HASTASI 80 YAŞINDAKİ ZEYNEP ÖZTÜRK’Ü ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.