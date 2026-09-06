Pendik’te bastonlu kadının yükünü hafifleten temizlik görevlisi

Pendik’te temizlik personelinin yardım anı

Pendik sokaklarında görev yapan belediye temizlik personeli, marketten dönen bir bastonlu yaşlı kadının poşetlerini taşımakta zorlandığını fark ederek çalışmasını kısa süreliğine durdurdu. Personel, kadının yanına gidip poşetlerini aldı ve kadının evine kadar eşlik etti.

olayın gelişimi:

Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, personelin yaşlı kadına nazikçe yardımcı olduğu, poşetleri omzuna veya eline alarak birlikte yürüdükleri görülüyor. Yaşlı kadının yürüyüşünü kolaylaştıran bu destek, cana yakın bir yardım davranışı olarak kayda geçti.

sosyal medyadaki yankı:

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı. Vatandaşlar, personelin bu duyarlı yaklaşımını takdir edip hem çalışanı hem de benzer davranışları öne çıkaran paylaşımlar yaptı. Görüntüler, günlük yaşamda küçük dayanışma örneklerinin ne denli değerli olduğuna ilişkin bir hatırlatma oldu.

Olay, özellikle kamusal görev yapan çalışanların toplumsal görevlerinin yanı sıra insani yaklaşımlarının da önemini vurguluyor. Belediye personelinin basit ama etkili yardımı, hem yardım alan kişi için somut bir kolaylık sağladı hem de çevredeki insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktı.

Pendik’te yürekleri ısıtan görüntü: Yaşlı kadının yardımına koştu