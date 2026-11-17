Brüksel toplantısında öne çıkanlar:

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının açılışına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı. Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Yevheniy Khmara da iştirak etti.

Zelenskiy, konuşmasında hava savunması ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve jet motorlu insansız hava araçlarına karşı F-16 kullanımına ilişkin teknik sınırlamalardan söz etti: "F-16 güçlü bir savaş uçağı ancak çok fazla bakım gerektiriyor. Onarım ve yeniden uçuşa hazırlanma için yerde uzun süre kalması gerekiyor." Ayrıca İsveç yapımı Gripen ve Fransa yapımı Rafale uçaklarının en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılar karşısında verdiği yanıtların Rusya tarafından görüldüğünü ifade ederek, NATO'nun Ankara zirvesinde taahhüt edilen 8 milyar euro ilave desteğin yerine getirilmesini talep etti. Ayrıca Ukrayna'daki yerli silah üreticilerinin hedefleri yüksek isabetle vuran İHA ve füzeler geliştirdiğini, fakat daha fazla finansmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Colby'nin eleştirisi:

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby, toplantının açılış konuşmasında Ukrayna güçlerinin devam eden desteğe rağmen izlediği bazı operasyonel tercihlere eleştirel baktığını açıkladı. Colby, "Bizim değerlendirmemiz bu tür saldırıların savaşın sona ermesini sağlamakta etkili olmadığı ve Rusya’nın cephe hattındaki ilerleyişini durdurmaya da katkıda bulunmadığı yönünde" dedi.

Colby, kamuoyundaki tartışmaların cephe gerisine yönelik saldırıların yarattığı gösteriye odaklandığını, bunun ise Rus kamuoyunun ve Kremlin'in kararlılığını güçlendirebileceğini vurguladı. Örnek olarak sivil altyapıyı hedef alan operasyonları Wildberries gibi hedefler üzerinden eleştirdi ve bu tür harekâtların avantaj dengesini Moskova lehine çevirebileceğini söyledi.

Öte yandan Colby, bu eleştirinin Ukrayna'nın savaşma iradesini zayıflatma amacı taşımadığını belirterek destek odağının "Ukrayna'nın cephe hattını tutma ve mümkün olduğunda kazanım elde etme kapasitesini güçlendirmek" olması gerektiğini ifade etti.

Müttefik taahhütleri ve destekler:

İngiltere toplantıda Ukrayna'ya 240 milyon pound ilave destek sağlanacağını açıkladı. Wes Streeting, desteğin beraberindeki fırlatma sistemleriyle birlikte binden fazla ilave kısa menzilli hava savunma füzesini kapsayacağını ve aralarında Avrupa'nın çeşitli yerlerinden temin edilen bir düzineden fazla radarın da bulunduğunu söyledi. Teslimatların aralık ayında başlayacağı bildirildi.

Almanya adına konuşan Boris Pistorius, Ukrayna'nın savaşın beşinci kışına girdiğini ve bu kışın daha zor geçme tehlikesi taşıdığını söyledi. Pistorius, "Geçen ay Ukrayna, başarılı karşı taarruzlar ile kaybettiğinden daha fazla toprak ele geçirdi. Aynı dönemde 50 binden fazla Rus askeri öldü veya yaralandı" ifadelerini kullandı ve Ukrayna'nın kırılganlığının sürdüğünü vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise müttefiklere yıl bitmeden destek taahhütlerinde bulunmaları çağrısı yaptı ve Ukrayna önceliklerinin hava savunması ile İHA üretimi olduğunu belirtti. Rutte, bu nedenle ABD tarafından sağlanabilecek büyük miktardaki teçhizatın tedarikinin ve PURL gibi mekanizmaların finanse edilmesinin sürdürülmesini istedi.

Colby'nin destek çağrısı ve son değerlendirme:

Colby, kışa girerken Rusya'nın uzun vadeli bir mücadele için insan gücü ve savaş ekonomisini seferber etmeye devam edeceğini söyledi. Bu çerçevede, Ukrayna'nın kritik mühimmat ve ekipman ihtiyacının karşılanması için Avrupa finansmanı ve Amerikan silahlarının PURL üzerinden tedarikinin güçlü şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı: "Kış ayları boyunca Rusya'nın kazanım elde etmesini önlemesi için kritik mühimmat akışının sürdürülmesi şart. Ancak bu sorumluluk esas olarak Avrupa'nın omuzlarında olacak."

Toplantı genelinde, müttefikler arasında hem kısa vadeli hava savunması tedbirlerine hem de uzun vadeli stratejik desteğe yönelik farklı görüşler öne çıktı. Colby'nin eleştirisi, cephe gerisine yönelik saldırıların stratejik etkinliği ve bunların NATO desteğinin önceliklerine etkisi konusunda yeni bir tartışma alanı açtı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby, Ukrayna’nın Rusya’nın iç bölgelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "Bizim değerlendirmemiz bu tür saldırıların savaşın sona ermesini sağlamakta etkili olmadığı ve Rusya’nın cephe hattındaki ilerleyişini durdurmaya da katkıda bulunmadığı yönünde" dedi.