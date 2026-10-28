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Perşembe'nin sakin şehir kimliği Antalya fuarında görünür oldu

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda ilçenin Cittaslow kimliğini, doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası platformda anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Perşembe'nin sakin şehir kimliği Antalya fuarında görünür oldu

Perşembe'nin sakin şehir kimliği Antalya fuarında görünür oldu

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda ilçenin sürdürülebilir turizm vizyonunu ve yerel değerlerini uluslararası katılımcılara tanıttı. Fuarda binden fazla turizm markası, 2 bin 500'ün üzerinde uluslararası seyahat acentesi ve 40 bini aşkın ziyaretçi yer aldı; Perşembe bu yoğun katılımla sakin şehir kimliğini uluslararası platformda öne çıkardı.

fuarda ele alınan konu ve davet:

Etkinlik, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in davetiyle gerçekleşti. Başkan Albayrak, "Hızlanan Dünyada Sakin Şehirler: Yerel Yaşam, Özgün Deneyimler" başlıklı panelde ilçenin doğası, kültürel mirası ve yerel üretimin korunması konularını ele aldı ve sakin şehir anlayışının turizmde nasıl bir yönlendirici olabileceğini aktardı.

Perşembe'nin hedefleri ve yerel öncelikler:

Albayrak, Perşembe'nin 2 Kasım 2012'de Cittaslow Uluslararası Ağı'na katıldığını hatırlatarak, ilçenin doğal güzelliklerini, köklü kültürünü ve misafirperverliğini koruyarak turizmi geliştirme hedefini vurguladı. Turizmi yalnızca ziyaretçi sayısıyla değerlendirmediklerini belirten Albayrak, yerel esnafın kazanması, gençlerin kendi memleketlerinde gelecek kurabilmesi ve ilçenin gelecek nesillere daha yaşanabilir şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti. Perşembe, bu yaklaşım doğrultusunda sürdürülebilir deneyimler sunmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

BELEDİYE BAŞKANI CİHAT ALBAYRAK

BELEDİYE BAŞKANI CİHAT ALBAYRAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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