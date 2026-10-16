Pervari'de menfez çalışması yapılan alana düşen araç iki kişiyi yaraladı

Pervari'de yol çalışmasının bulunduğu alanda kaza meydana geldi

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gölköy ile Kubik köyleri arasındaki yolda seyir halinde olan bir otomobil, menfez çalışması yapılan alanda açılan çukura düştü. Olayda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 56 AAZ 857 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç çukur içine düşerek dik vaziyette kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

bölgede güvenlik endişesi ve önceki olay:

Vatandaşlar, kazanın yaşandığı noktada yeterli güvenlik önlemi ve uyarı levhası bulunmadığını iddia etti. Aynı yerde daha önce de benzer bir kaza gerçekleştiği, 13 Ekim'de çukura düşen araçtaki anne ile oğlunun yaralandığı belirtildi. Yetkililerce olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Kazanın kesin nedeni ve sorumlulukla ilgili değerlendirmeler, kolluk kuvvetlerinin ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar sonucunda netlik kazanacak.

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE ÇALIŞMA YAPILAN MENFEZ ÇUKURUNA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.