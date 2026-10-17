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Yüksek sesli müzik kavgası Adıyaman'da silah seslerine dönüştü

Adıyaman Fatih Mahallesi'nde yüksek sesle müzik nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü; 5 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 00:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksek sesli müzik kavgası Adıyaman'da silah seslerine dönüştü

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında iki grup arasında, yüksek sesle çalınan müzik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü ve taraflar birbirleriyle çatışmaya girdi.

Polis müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında bölgeye özel harekat ekipleri da gönderildi. Etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alınırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bölge emniyet şeridine alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kavgada koluna isabet eden saçmalar sonucu yaralandığı belirtilen 2 kişi ile darp neticesinde yaralanan 3 kişi olmak üzere toplam 5 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çok sayıda şahsın gözaltına alındığı, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için duyarlı davranılması gerektiğini belirtirken soruşturmanın seyri ve gözaltı sayısına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı ifade edildi.

ADIYAMAN’DA, ‘YÜKSEK SESLİ MÜZİK’ MESELESİ DOLAYISIYLA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA ÇOK SAYIDA KİŞİ...

ADIYAMAN’DA, ‘YÜKSEK SESLİ MÜZİK’ MESELESİ DOLAYISIYLA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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