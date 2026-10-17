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Alanya'da D-400'de arkadan çarpışma: bir yolcu kritik durumda

Alanya Mahmutlar'da D-400 karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; bir yolcunun hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 00:33

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 00:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da D-400'de arkadan çarpışma: bir yolcu kritik durumda

Alanya'da D-400 karayolunda iki otomobil birbirine çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç takla attı; sürücüler ve yolcular olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

Kaza yerinde ve araç hareketleri:

Kaza, saat 21.00 sıralarında Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden araçların karıştığı bir çarpışma olarak kayıtlara geçti. İddialara göre, 66 AY 079 plakalı otomobili kullanan Davut Ş. (76) önümüzde seyreden araç konumundaydı. Aynı istikamette ilerleyen 07 CEE 416 plakalı Volkswagen marka aracı yöneten İbrahim A. (40) adlı sürücü, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İbrahim A.'nın aracı takla attı; diğer araçta ise hasar ve yaralanmalar oluştu.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşıdı. Hastanede tedaviye alınan Davut Ş.'nin durumunun iyi olduğu, aynı araçta yolcu olarak bulunan D.U.'nun ise hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Takla atan aracın sürücüsü İbrahim A. kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kaza ile ilgili adli tahkikat başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. ÇARPMANIN...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI. YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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