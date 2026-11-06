PGL 3. grupte 4. haftanın hakemleri açıklandı

PGL 3. grup 4. hafta hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri resmen açıkladı.
4. hafta karşılaşmaları 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde oynanacak. Atamalar, lig takvimine göre bu hafta sahada düdük çalacak isimleri belirliyor.
atamalar ve takvim:
TFF tarafından açıklanan liste, ilgili maçlarda görev yapacak başhakemleri içeriyor. Kulüplerin ve taraftarların maç öncesi hakem atamalarını öğrenmesi için duyuru yapıldı.
haftanın hakemleri:
Onikişubat SK - Kahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç
Kocasinan Şimşekspor - Afşin SK: Atakan Demir
Dersimspor - Derinkuyugücü: Berke Batın Acar
Kovancılarspor - Sivasgücü Belediyespor: Murat Elmas
Sorgun Belediyespor - Kayseri Şekerspor: Kerim Çataklı
Hekimhan FSK - Battalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan
Kahramanmaraşspor - Nevşehir Kapadokya Gücü SK: Tuğçe Kaya
Yayınlanan liste, 4. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri ve karşılaşma eşleşmelerini içeriyor. Kulüpler, maç öncesi gerekli hazırlık ve koordinasyonu bu atamalar doğrultusunda sürdürecek.
PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 4. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU.
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