PGL 3. grupte 4. haftanın hakemleri açıklandı

PGL 3. grup 4. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri resmen açıkladı.

4. hafta karşılaşmaları 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde oynanacak. Atamalar, lig takvimine göre bu hafta sahada düdük çalacak isimleri belirliyor.

atamalar ve takvim:

TFF tarafından açıklanan liste, ilgili maçlarda görev yapacak başhakemleri içeriyor. Kulüplerin ve taraftarların maç öncesi hakem atamalarını öğrenmesi için duyuru yapıldı.

haftanın hakemleri:

Onikişubat SK - Kahta 02 Spor: Mehmet Batuhan Bilgiç

Kocasinan Şimşekspor - Afşin SK: Atakan Demir

Dersimspor - Derinkuyugücü: Berke Batın Acar

Kovancılarspor - Sivasgücü Belediyespor: Murat Elmas

Sorgun Belediyespor - Kayseri Şekerspor: Kerim Çataklı

Hekimhan FSK - Battalgazi Belediyespor: Furkan Emre Arslan

Kahramanmaraşspor - Nevşehir Kapadokya Gücü SK: Tuğçe Kaya

Yayınlanan liste, 4. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri ve karşılaşma eşleşmelerini içeriyor. Kulüpler, maç öncesi gerekli hazırlık ve koordinasyonu bu atamalar doğrultusunda sürdürecek.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 4. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU.