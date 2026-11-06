Ortak akıl buluşması: Ataşehir'de kurumlar ve toplum bir araya geldi

Ortak akıl ve iş birliği buluşması ataşehir'de gerçekleştirildi

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan ev sahipliğinde 5 Kasım Perşembe günü Selectum City Ataşehir'de düzenlenen Ortak Akıl ve İş Birliği Buluşmaları programında ilçedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri bir araya geldi.

buluşmada öne çıkan mesajlar:

Program, farklı toplumsal kesimleri aynı çatı altında buluşturarak karşılıklı görüş alışverişine olanak tanıdı ve yerel yönetim ile kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Serdar Orhan açılış konuşmasında ilçenin en büyük zenginliğinin farklı kültürlerin ve kimliklerin bir arada oluşturduğu birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu şu ifadelerle aktardı: Bugün bu şehri sevenler, bu şehre emek verenler olarak buluştuk. Bu salonda 81 ilimizden hemşehrilerimiz var. Farklı şehirlerde doğduk, farklı kültürlerle büyüdük. Ama bugün aynı şehirde yaşıyor, aynı geleceğe umutla bakıyoruz. İşte Ataşehir’i güzel kılan budur. Bizim en büyük zenginliğimiz birliğimiz ve beraberliğimizdir. Çünkü bir şehri güzelleştiren yalnızca yollar, parklar ve binalar değildir. Bir şehri güzelleştiren, o şehre gönül veren, emek veren ve sahip çıkan insanlardır.

Serdar Orhan ayrıca belediyecilik anlayışlarının kapsayıcılık ve katılımcılık üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak hedeflerini şu sözlerle özetledi: Bizim belediyecilik anlayışımızda kapılarımız da gönlümüz de herkese açık. Kimsenin kendini dışarıda hissetmediği, herkesin sözünün dinlendiği bir Ataşehir oluşturmayı hedefliyoruz.

katılımcılar ve temsilciler:

Programa, Ataşehir Belediye Başkan V. Serdar Orhan ile birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifci, MHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakan Arıkaya ve siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve dernek temsilcileri, eğitim ve spor camiası ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Toplantı, yerel düzeyde iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve farklı paydaşların düzenli olarak bir araya gelmesine dönük atılacak adımların değerlendirilmesine zemin hazırladı. Katılımcılar, ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket ederek ilçede dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlik, yerel yönetim ile toplum arasındaki iletişimi pekiştirme ve ortak sorunlara birlikte çözüm arama hedefine hizmet eden bir platform olarak değerlendirildi.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN V. SERDAR ORHAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ BULUŞMALARI" PROGRAMINDA, İLÇEDEKİ KAMU KURUMLARI, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNİN TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ.