Pide kuyruğunda silah sesi mahkemeye taşındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 27 Şubat tarihinde bir fırın önünde iftar için pide sırası bekleyen İsmail Yılmaz, husumetlisi olduğu belirtilen Ferdi K. tarafından tabancayla vurulmuştu. Olayın ardından tutuklanan sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı ve yargılama Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Sanığın savunması:

Tutuklu sanık Ferdi K. duruşmada, Yılmaz ile uzun yıllar arkadaş ve iş ortakları olduklarını, inşaat projelerinden alacaklı olduğunu belirtti. Sanık, alacak talepleri nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu, daha önce kendisine yönelik hakaret ve tehdit mesajları aldığını söyledi ve şikayette bulunduğunu ancak dosyanın takipsizlikle sonuçlandığını aktardı.

Olay anına ilişkin savunmasında ise fırına gittiği sırada Yılmaz’ın kendisine doğru koştuğunu ve elini beline doğru attığını gördüğünü iddia etti. Sanık, ruhsatsız silah taşıdığını bildiği için paniklediğini, kendini korumak amacıyla yere doğru iki el ateş ettiğini ve amacının Yılmaz’ı durdurmak olduğunu, yaralanmasını istemediğini söyledi. Üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade etti.

Müştekinin iddiası:

Müşteki İsmail Yılmaz ise sanığın kendisine borcu olmadığını, aksine sanığın para kazanması için ihaleye dahil ettiğini söyledi. Yılmaz, olaydan birkaç gün önce sanığın kendisini sorduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, fırına girdiği sırada sanığın fırın dağıtım aracının arkasına saklanıp pusu kurduğunu öne sürdü.

Yılmaz, sanığın kafasında bere ve yüzünde atkı bulunduğunu, yalnızca gözlerinin göründüğünü anlatarak, sanığın kendisine dönerek "Sana 10 milyon ceza kestim, ceza bu" dediğini ve ardından kendisine 3-4 el ateş ettiğini kaydetti. Olay sonrası Yılmaz kanlar içinde yere yığılmış ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Tanık beyanları ve mahkeme kararı:

Duruşmada dinlenen tanıklardan fırın sahibi M.K., olay anında içeride çalıştığını, olayı görmediğini ancak sanığın sipariş verip geldiğini doğruladığını bildirdi. Diğer bazı tanıklar ise sanığın müştekiyi sorduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ve beyanlar doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Olayın tarihi ve katılan kişiler: Olay 27 Şubat tarihinde Yeşilova Mahallesi'ndeki bir fırın önünde gerçekleşti. Dava, müşteki İsmail Yılmaz, tutuklu sanık Ferdi K., taraf avukatları ve tanıkların katılımıyla sürüyor.

Pide sırasında vurulmuştu, mahkemede "Pusu kurdu" dedi