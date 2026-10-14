Polis ailelerine moral ziyaretleri yapan başkanın anlamlı adımı

DÜZCE (İHA) — dayanışma ve ziyaretler:

Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte kentteki polis ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Programın ilk durağında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Erkan Ağın tedavi gördüğü hastanede ziyaret edildi. Ziyarette Ağın'ın sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, Ergüder geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar temennisinde bulundu.

yeni doğan sevincine ortak oldular:

Etkinlik kapsamında Ergüder ve beraberindeki ekip, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ayşegül Karagöz Yağcıoğlu ve eşini de tebrik etti. Dünyaya gelen bebek dolayısıyla ailenin mutluluğu paylaşıldı; Ergüder yeni doğana sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretler, polis ailelerine yönelik destek ve dayanışma amacını taşıyor; Ergüder'in teması, hem tedavi sürecindeki personele moral vermeyi hem de ailelerin özel anlarını paylaşmayı hedefledi.

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ DÜZCE ŞUBE BAŞKANI ŞULE ERGÜDER, SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE BİRLİKTE TEDAVİ GÖREN POLİS MEMURUNU HASTANEDE ZİYARET ETTİ. ERGÜDER, DAHA SONRA BEBEĞİ DÜNYAYA GELEN POLİS MEMURU VE AİLESİNE TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU.