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Polis memuru Sadullah Orçan son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışmasında vurulan polis memuru Sadullah Orçan, Türkoğlu'nda uğurlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polis memuru Sadullah Orçan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve olayın kısa özeti:

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Sadullah Orçan (55) yaşamını yitirdi. Olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Olayın seyri ve yaralanma:

İddialara göre iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Sadullah Orçan ile birlikte bir kişi daha silahla vuruldu. Orçan ağır yaralanırken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği mahalle ve kavgaya katılan gruplarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Tören anı ve ailenin tepkisi:

Sadullah Orçan için bugün Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi Bahçelievler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Orçan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törende yakınlarının güçlükle ayakta durduğu ve yakınlarının gözyaşlarıyla cenazeye katıldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, yetkililerin kavgaya karışanlarla ilgili incelemeleri sürdürdüğü bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHLA VURULARAK HAYATINI...

KAHRAMANMARAŞ'TA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SADULLAH ORÇAN İÇİN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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