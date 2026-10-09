Polisin zamanında müdahalesi kadını kurtardı

Efeler'de ihbar üzerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, 9 Ekim 2026 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir şahsın karar kapsamında yaklaşmasının yasak olduğu ikamete zorla girdiğine dair ihbar alındı. İhbarı değerlendiren Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

olayın gelişimi:

Olay yerine ulaşan ekipler, ikametten gelen bağırışma ve yardım sesleri üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri girildiğinde; hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç. isimli şahsın, eşi S.Ç.'nin boğazını sıktığı esnada polis müdahale etti ve kadının hayatı tehlikeli bir durumun eşiğinden alındı.

adli süreç ve sağlık durumu:

Olayda yakalanan M.Ç. gözaltına alındı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından sağlık kontrolleri yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesi, uzaklaştırma kararlarına rağmen meydana gelen bu ihlal vakasında olası daha ağır sonuçların önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİS KAPIYI KIRDI, KADINI KURTARDI