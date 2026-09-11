polisten kaçan 17 yaşındaki sürücü kovalamacanın ardından yakalandı

Armutlu'da kısa takip sonrası yakalama

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki U.M.K.nin kullandığı 16 plakalı otomobil polis takibine takıldı. Ekiplerin ikazına rağmen aracı durdurmayarak kaçan sürücüyle başlayan takip, İskele mevkiine kadar sürdü. Olayın ardından sürücü aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

kovalamaca ve yakalanma:

Polis ekipleri kısa süreli takip sonunda U.M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Takip sırasında ekipler kamu güvenliğini ön planda tutarak bölgeyi kontrol altında tuttu ve olay yerinde ek güvenlik önlemleri alındı.

idari işlem ve uygulanan ceza:

Polis ekiplerinin işlem yapmasının ardından sürücü ile araç sahibine tespit edilen trafik ihlalleri gerekçesiyle toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezaya ilişkin resmi detaylar emniyet kayıtlarında yer aldı ve gerekli idari süreçler başlatıldı.

Olayda yaralanma veya araçta ciddi hasar bildirimi yapılmadı; soruşturma ve idari işlemler ilgili birimlerce sürdürüyor.

YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNDE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN 17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 450 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.