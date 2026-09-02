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Porsuk festivali kortej ve nehir gösterileriyle başladı

ETİ'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, kortejler ve ışık-müzik gösterileriyle başladı; program 6 Eylül'e dek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Porsuk festivali kortej ve nehir gösterileriyle başladı

festival ilk gününde yoğun katılım

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı kapsamında ve ETİ ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, açılış etkinlikleriyle kent merkezinde yoğun ilgi gördü. Festivalin ilk günü, kortejler ve nehir üzerindeki ışık-müzik gösterileriyle akşam boyunca devam eden bir şenliğe dönüştü.

kortejler ve sokak enerjisi:

Saat 18.30'da Vilayet Meydanı'nda başlayan Kara Korteji, dev bir maskotun öncülüğünde binlerce vatandaşın katılımıyla Ulus Meydanı'na kadar yürüdü. Kortejde; yerel toplulukların, derneklerin ve ziyaretçilerin bir araya gelmesiyle kent sokaklarında canlı, renkli görüntüler oluştu ve şehir merkezi festival coşkusuyla doldu.

porsuk çayı'nda ışık ve müzik buluşması:

Akşam programında saat 20.30'da Porsuk Bulvarı'nda yapılan Nehir Korteji, Porsuk Çayı'nın ışıklandırma ve müzikle buluştuğu görsel bir şov sundu. Katılımcılar gece boyunca nehir kenarında yürüyüşler yaptı, gösterileri izledi ve şehirde festival atmosferi yoğun biçimde hissedildi.

Festival programının tamamına ve güncel duyurulara porsukfest.org internet adresinden ile @porsukfest Instagram hesabından ulaşılabiliyor. Etkinlikler 6 Eylül'e kadar devam edecek olup, kent yaşamının ve kültürel etkinliklerin dönüştürücü etkisi festival boyunca kendisini göstermeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN 2026 ESKİŞEHİR YILI KAPSAMINDA, ETİ ANA SPONSORLUĞUNDA...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 2026 ESKİŞEHİR YILI KAPSAMINDA, ETİ ANA SPONSORLUĞUNDA DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PORSUK FESTİVALİ, COŞKUYLA BAŞLADI. FESTİVALİN İLK ETKİNLİKLERİNE BİNLERCE VATANDAŞ KATILIRKEN, KARA VE NEHİR KORTEJLERİNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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