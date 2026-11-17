Özel Ümit Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü etkinliği

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, Özel Ümit Hastanesi'nden doktorlar ve başhemşire erken doğan bebeklerin özel bakım gereksinimleri ile yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin önemini paylaştı. Toplantıda Dr. Coşkun Minnet, Dr. Nazan Tekin Çakar, Dr. Özlem Kuğu, Dr. Alper Akay ve Başhemşire Hacer Ulum yer aldı.

Üçüncü düzey yoğun bakım ve hizmet sürekliliği:

Dr. Coşkun Minnet, prematüre bebeklerin dış dünyaya hazır olmadan doğduklarını ve bu nedenle özel bakıma ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Minnet, Özel Ümit Hastaneleri bünyesinde yaklaşık 16 yıldır üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım hizmeti verildiğini ve ünitenin 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu belirtti. Dünya Prematüre Günü'nün toplumsal farkındalık yaratmadaki rolüne değinen Minnet, erken doğan bebeklerin kendilerine özgü sağlık sorunları ve bakım gereksinimlerinin bulunduğunu söyledi.

Aileye yönelik eğitim ve duygusal destek:

Dr. Nazan Tekin Çakar, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin yalnızca tıbbi müdahale alanı olmadığını, aynı zamanda anne ve babalara da destek verildiğini aktardı. Çakar, 37 haftadan önce doğan bebeklerin solunum, beslenme ve ısı düzeni konularında destek ihtiyacı olduğunu; bu çerçevede emzirme eğitimi, kanguru teması ve bebek bakımı eğitimlerinin ailelere sağlandığını söyledi.

Dr. Özlem Kuğu ise riskli gebeliklerde ve erken doğumlarda yenidoğan yoğun bakımının hayati önem taşıdığını belirterek, bebeklerin anne yanına gidebilecek duruma gelene kadar sağlık ekiplerinin gözetiminde tutulduğunu ve ailelere güvenli bir bakım ortamı sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Etkinlik, prematüre bebeklerin bakımına ilişkin bilincin artırılmasının, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini hem de ailelerin güvencini güçlendireceğine dikkat çekerek sona erdi.

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL ÜMİT HASTANESİ DOKTORLARI DR. COŞKUN MİNNET, DR. NAZAN TEKİN ÇAKAR, DR. ÖZLEM KUĞU, DR. ALPER AKAY VE BAŞHEMŞİRE HACER ULUM’UN KATILIMIYLA PREMATÜRE BEBEKLERİN ÖZEL BAKIM İHTİYAÇLARINA VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.