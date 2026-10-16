Priz tamiri sırasında akıma kapılan genç Kayseri'de tedaviye alındı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ziyagökalp Mahallesi Anonim Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, prizi tamir etmeye çalışan yabancı uyruklu H.E.C. (20) elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saha ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra genci ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olayın gerçekleşme şekli ve müdahalenin zamanlaması ekiplerce değerlendirildi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Polis ekipleri ikamette inceleme yaparken, sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre H.E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE PRİZİ TAMİR ETTİĞİ SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 20 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI.