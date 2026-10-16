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Priz tamiri sırasında akıma kapılan genç Kayseri'de tedaviye alındı

Kayseri Kocasinan'da priz tamiri sırasında akıma kapılan H.E.C. (20), sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; durumu iyi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 23:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Priz tamiri sırasında akıma kapılan genç Kayseri'de tedaviye alındı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ziyagökalp Mahallesi Anonim Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, prizi tamir etmeye çalışan yabancı uyruklu H.E.C. (20) elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saha ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra genci ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olayın gerçekleşme şekli ve müdahalenin zamanlaması ekiplerce değerlendirildi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Polis ekipleri ikamette inceleme yaparken, sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre H.E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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