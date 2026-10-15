Prizren tiyatrosu Bursa'da 'Seçer Pare' ile sahneye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenen fethin anma etkinlikleri kapsamında Kosova Prizren Sanat Tiyatrosu'nun 'Seçer Pare' adlı oyununu Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelendi ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Gösteriyi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ile çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun ve konusu:

Oyunun yönetmenliğini Deniz Dadale üstlendi. İngiliz oyun yazarı Ray Cooney'nin 'Komik Para' adlı eserinden Prizrence'ye ve Prizren kültürüne uyarlanan komedi, orta halli bir Prizren ailesinin bir akşam yaşadıklarını mizahi bir dille anlatıyor. Kendi doğum gününe, yolda bulduğu bir çanta dolusu parayla gelen Cemil, parayı almayı reddeden eşi Nazan'ı yanına çekmeye çalışıyor; ancak olaylara dahil olan arkadaşlar, polisler ve bir taksici işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor. Üstüne bir de 'kötü adamın kötü adamı' eklenince gecenin karmaşası artıyor; Nazan ile paranın peşine düşen Cemil arasındaki gerilim oyun boyunca esprili bir biçimde sürüyor.

Sahne arkasında emeği geçenler:

İki perdeden oluşan oyunun genel sanat yönetmenliğini Sonay Buş yaptı. Oyuncu kadrosunda Erkin Halçe, Tansu Kervan, Sali Laloş, Henna Toska, Bejza Basha, Berk Edreneli ve Sumeya Dadihak gibi isimler yer aldı. Dekor tasarımını Onur Cibo, ışık ve müzik kumandasını Nurettin Beksaç üstlendi; asistanlığını ise Hafsa Zhurli yaptı. Yaklaşık iki saat süren gösteri boyunca salonu dolduran seyirciler oyunu ilgiyle takip etti.

Oyun sonunda sahneye çıkarak yönetmen Deniz Dadale'ye günün anısına çiçek takdim eden Başkan Vekili Şahin Biba, şunları söyledi: "Sanat, bir şehrin ruhunu besleyen, kültürel mirasını geleceğe taşıyan en güçlü değerlerden biridir. ‘Seçer Pare’ tiyatro gösteriminde hemşehrilerimizle bir araya gelerek kültür ve sanatın birleştirici gücüne ortak olduk. Bursa’mızın köklü kültürel birikimini sanatın farklı renkleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Bu güzel akşamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA’NIN FETHİNİN 70. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KOSOVA PRİZREN SANAT TİYATROSU’NUN ‘SEÇER PARE’ İSİMLİ TİYATRO OYUNUNU BURSALI SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.