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Propofol temini soruşturmasında beş kişi gözaltına alındı

13 Ağustos'ta ölen Dr. Özlem Gültekin Çelik soruşturmasında, ölümde kullanılan maddeleri temin ettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Propofol temini soruşturmasında beş kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, spiker Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki eşi Dr. Özlem Gültekin Çelik’in 13 Ağustos’ta hayatını kaybetmesine ilişkin incelemeler devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

otopsi bulguları:

Kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan otopsi sonucunda, Çelik’in ölümünün yüksek dozda Propofol indüksiyonu sonucu gerçekleştiği belirlendi. Bu bulgu soruşturmanın yönünü doğrudan etkiledi ve sorumluluğun belirlenmesine odaklanıldı.

operasyon ve gözaltılar:

Alınan gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerindeki incelemeler sonucunda, olay günü Çelik’in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, talimat doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve delil değerlendirmesi sürüyor.

Doktor Özlem Gültekin Çelik&#039;in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı

Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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