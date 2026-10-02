Geleceğin dijital kullanıcılarına Eskişehir'de siber farkındalık eğitimi

eskişehir uygulaması ve katılımcılar:

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Eğitimler Eskişehir Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Lisesi'nde düzenlendi ve programa toplam 146 öğrenci ile 6 öğretmen katıldı.

eğitimin içeriği ve işlenen konular:

Gerçekleştirilen oturumlarda nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ile sosyal medyanın günlük yaşama etkileri gibi başlıklarda detaylı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara hem dikkat edilmesi gereken işaretler hem de kişisel verilerin korunmasına yönelik pratik öneriler sunuldu.

amaç ve süregelen farkındalık çalışmaları:

Eğitimin temel hedefi, siber suçların oluşmadan engellenmesi ve olası maddi ile manevi zararların en aza indirilmesi olarak açıklandı. Polis ekipleri, toplum bilincini artırmaya yönelik bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi ve okullarda benzer farkındalık programlarının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

ESKİŞEHİR'DE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN LİSE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK, DOLANDIRICILIK VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KONULARINDA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.