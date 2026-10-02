Isparta'da mahkûmiyet kararıyla aranan şahıs yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyon ve yakalama süreci:
Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli tespit edilip yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, yetkili mercilere teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.
Adli sürecin işleyişi:
Kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan kişi hakkında yürütülen işlemler sonucunda, şüpheli resmi prosedürler çerçevesinde cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmalar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCUNDA YAKALANAN ŞAHIS, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
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