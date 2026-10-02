Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,1971 -0,03%
Bist 12.262,28 +0,11%
Altın Gram 6.645,52 +0,16%
EUR/USD 1,1227 -0,16%
Brent Petrol 99,89 -2,37%
--°

Teknofest Güneydoğu'da Duman ve atölyeler çocukları teknolojiyle buluşturdu

TEKNOFEST Güneydoğu'da Şanlıurfa Bilim Merkezi standı, mikroskop, 3D yazıcılar ve robot köpek Duman ile çocukların teknoloji merakını artırdı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:34

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 14:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Teknofest Güneydoğu'da Duman ve atölyeler çocukları teknolojiyle buluşturdu

Şanlıurfa Bilim Merkezi, GAP Havalimanı'nda yoğun ilgi görüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından GAP Havalimanı'nda kurulan Bilim Merkezi standı, çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. "Bilimden tarihe yolculuk" sloganıyla açılan stand, ziyaretçilere teknolojiyi yakından görme ve deneyimleme olanağı sağlıyor.

Atölyeler ve teknolojik uygulamalar:

Standta sergilenen uygulamalar arasında mikroskop gösterimleri ve 3 boyutlu yazıcılar öne çıkıyor. Düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, üretim süreçlerini deneyimleyerek hem el becerilerini geliştirme hem de teknolojiye yönelik meraklarını canlı tutma fırsatı buldu. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölüm ise ilk yardım gösterileri yapabilen robot köpek Duman oldu; Duman'ın sergilediği hareketler, özellikle çocukların dikkatini çekti.

Belediye yetkililerinin stand ziyareti:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gülpınar'a, uygulamalar ve atölye programlarıyla ilgili bilgilendirmeyi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Küçük yaptı. Belediye yetkilileri, Bilim Merkezi standının TEKNOFEST boyunca ziyaretçilere açık olacağını ve çocuk ile gençlerin bilime ve teknolojiye ilgisini artırmaya yönelik etkinliklerin süreceğini belirtti.

STANDI ZİYARET EDEN ÇOCUKLAR, ROBOT KÖPEĞİN GÖSTERİSİNİ İLGİYLE İZLEDİ.

STANDI ZİYARET EDEN ÇOCUKLAR, ROBOT KÖPEĞİN GÖSTERİSİNİ İLGİYLE İZLEDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

OMÜ rektörü Fatma Aydın genç projelerle Teknofest'te buluştu
images

Yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu'da coşku devam ediyor
images

Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu'nda köyde bilim ve tarımın yeni yüzü
images

Yeşilyurt bilim merkezi temmuzdan bu yana 1.500 öğrenciye ulaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

E-5'te iş çıkışı asfalt çalışması İstanbulları zora soktu

OMÜ rektörü Fatma Aydın genç projelerle Teknofest'te buluştu

Uraloğlu: terörsüz Türkiye süreci yatırımlara ve turizme ivme kazandıracak

Samiha Ayverdi'nin penceresinden Bursa'nın kadim dokusu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı