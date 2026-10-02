Teknofest Güneydoğu'da Duman ve atölyeler çocukları teknolojiyle buluşturdu

Şanlıurfa Bilim Merkezi, GAP Havalimanı'nda yoğun ilgi görüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından GAP Havalimanı'nda kurulan Bilim Merkezi standı, çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. "Bilimden tarihe yolculuk" sloganıyla açılan stand, ziyaretçilere teknolojiyi yakından görme ve deneyimleme olanağı sağlıyor.

Atölyeler ve teknolojik uygulamalar:

Standta sergilenen uygulamalar arasında mikroskop gösterimleri ve 3 boyutlu yazıcılar öne çıkıyor. Düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, üretim süreçlerini deneyimleyerek hem el becerilerini geliştirme hem de teknolojiye yönelik meraklarını canlı tutma fırsatı buldu. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölüm ise ilk yardım gösterileri yapabilen robot köpek Duman oldu; Duman'ın sergilediği hareketler, özellikle çocukların dikkatini çekti.

Belediye yetkililerinin stand ziyareti:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gülpınar'a, uygulamalar ve atölye programlarıyla ilgili bilgilendirmeyi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Küçük yaptı. Belediye yetkilileri, Bilim Merkezi standının TEKNOFEST boyunca ziyaretçilere açık olacağını ve çocuk ile gençlerin bilime ve teknolojiye ilgisini artırmaya yönelik etkinliklerin süreceğini belirtti.

STANDI ZİYARET EDEN ÇOCUKLAR, ROBOT KÖPEĞİN GÖSTERİSİNİ İLGİYLE İZLEDİ.