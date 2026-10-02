Torbalı'da metal fabrikası patlamasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Torbalı'da metal fabrikasında patlama

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki-El Metal fabrikasında dün sabah meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir işçi, hastanede hayatını kaybetti. Olayda toplam 7 işçi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olayın meydana gelişi:

Patlamanın, sabah saatlerinde fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleleri sahada yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralanan işçilerden bazılarının durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Yaralananların ve yaşamını yitiren işçinin durumu:

Hastanede tedaviye alınan ağır yaralılardan yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir (25), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kadir'in söz konusu fabrikada çalıştığı ve tesis bünyesinde yatılı olarak konakladığı belirtildi. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanelerde sürüyor.

Hayatını kaybeden genç işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin memleketine nakledilerek defnedileceği bildirildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çok yönlü inceleme başlattı. Fabrika içinde ve çevresinde yapılan ilk tespitlerin ardından olayla ilgili ifadelere başvuruluyor ve teknik incelemeler sürüyor.

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