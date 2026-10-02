Kütahya'da ebeveynlere davranış yönetimi ve şiddet farkındalığı eğitimi

eğitimler düzenlendi:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, farklı günlerde velilere yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimleri sosyolog ve AEP Eğiticisi Meltem Yıldırım Tekeli verdi.

eğitim içerikleri ve uygulaması:

Zafertepe Ortaokulu velilerine yapılan oturumda Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları ele alındı; oturumda çocuklardaki davranışsal tepkilerin anlaşılması ve ailelerin bunlarla ilgili doğru yaklaşım geliştirmesi üzerinde duruldu. Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerine yönelik eğitimde ise Aile İçi Şiddet konusu işlendi ve şiddetin aile ilişkileri üzerindeki etkileri tartışıldı.

amaç ve beklentiler:

Eğitimlerin temel hedefi, velilerin çocuklarının davranış problemlerine karşı bilinçli müdahaleler yapabilmesi ve aile içi iletişimi güçlendirecek farkındalığın artırılması olarak açıklandı. Program, katılımcılara uygulamaya yönelik öneriler sunmayı ve destek mekanizmalarına erişim konusunda bilgilendirmeyi amaçladı.

KÜTAHYA’DA VELİLERE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ