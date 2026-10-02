Samsun'da beş aydır aranan hükümlü gardıropta yakalandı

olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü O.Ö. için yürütülen çalışmada, şüphelinin yaklaşık 5 aydır arandığı bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında takip başlattı.

takip ve arama çalışması:

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip sonucu O.Ö.'nün saklandığı evi tespit etti. Evin, hükümlünün avukat olan akrabasına ait olduğu belirlendi ve ekipler burada arama yaptı.

yakalama ve adliye sevki:

Arama sırasında O.Ö., evde bulunan gardırop içinde saklanırken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Aranan şahıs saklandığı gardırobun içinde yakalandı