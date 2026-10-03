Rabia Naz dosyasında babadan adalet bakanlığına yeniden inceleme çağrısı

Rabia Naz dosyasında yeniden inceleme talebi:

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan olayı, yıllardır süren hukuki ve kamuoyu tartışmalarının odağında kalmaya devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmaların bazı delilleri yeterince değerlendirmediğini savunan baba Şaban Vatan, dosyanın yeniden ve kapsamlı biçimde incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Babadan talepler:

Şaban Vatan, kızının ölümüne ilişkin özellikle olay güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtları ile baz istasyonu verilerinin yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mezar başında yaptığı açıklamada Vatan, kızını "yazar ve tasarımcı olmak isteyen, başarılı ve zeki bir çocuk" olarak nitelendirdi ve "Kızım bugün toprağın altında. O, tüm masum çocuklar ve canlar için adalet simgesi oldu" ifadelerini kullandı.

Vatan, soruşturma sırasında incelenmediğini öne sürdüğü noktalara işaret ederek, iddia edilen siyah bir Doblo aracın olay saatinde hızla uzaklaştığına dair görgü tanığı beyanlarının ve "öğretmen evinin" bölgesindeki kamera kayıtlarının neden ortaya çıkarılmadığını sordu. Ayrıca, birçok faili meçhul olayın baz istasyonu ve kamera kayıtlarıyla aydınlandığına dikkat çekerek bu tür teknik incelemelerin Rabia Naz dosyasında neden yapılmadığını sorguladı.

Babası, doğrudan Adalet Bakanlığı'ndan müdahil olmasını isteyerek, "Bakanımız kendisi de eski bir başsavcı ve hukukçudur. Detayları ele alarak gerekli incelemeleri yaptırsın" dedi ve sorumluların hak ettikleri cezayı almasını talep etti.

TBMM komisyonu ve mevcut soruşturma süreci:

Rabia Naz Vatan’ın ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırınca TBMM bünyesinde, şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Yaklaşık 7 aylık çalışmanın sonunda hazırlanan raporda, Rabia Naz’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi; raporda ayrıca çocuğun apartmanın yan cephesinden düşmüş olabileceği ve bulunduğu yere taşınmış olabileceği ihtimali de değerlendirildi.

Komisyon raporu, Rabia Naz’ın intihara meyilli bir yapısının olmadığına vurgu yaparken, "nasıl düştüğü" ve "terastan itilip itilmediği" konusunda kesin bulguya ulaşılamadığını kaydetti. Bu bulgular, soruşturmanın yeniden ele alınması talebinin hukuki ve toplumsal boyutunu güçlendiriyor.

Soruşturmanın sonucu: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı tamamlayarak 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Başsavcılığın açıklamasında, "Rabia Naz’ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanamamıştır" ifadesi yer aldı; değerlendirmeler sonucunda çocuğun evinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı ve başka bir kişinin kusurunun tespit edilemediği belirtildi.

Babası Şaban Vatan’ın Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru, dosyadaki teknik kayıtların yeniden incelenmesi talebi ve TBMM raporunun işaret ettiği belirsizlikler, olaya ilişkin tartışmanın sürmesine neden oluyor. Vatan’ın çağrısı üzerine bakanlık tarafından yapılacak olası bir değerlendirme, hem hukuki sürecin yeniden gözden geçirilmesi hem de kamuoyunun cevap bekleyen sorularına yanıt bulunması bakımından takip edilecek konular arasında yer alıyor.

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİNDE 2018 YILINDA EVİNİN ÖNÜNDE YARALI HALDE BULUNMASININ ARDINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 11 YAŞINDAKİ RABİA NAZ VATAN’IN BABASI ŞABAN VATAN, KIZININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMANIN YENİDEN KAPSAMLI ŞEKİLDE İNCELENMESİ İÇİN ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRIDA BULUNDU.