Rami kütüphanesi'nde ailefest: 825 bin ziyaretçiyle kuşaklar arası buluşma

Rami kütüphanesi'nde 825 bin ziyaretçiyle kapanış

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest, 26 Eylül'de kapılarını açıp 6 Ekim'de sona ererken toplam 825 bin ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında gerçekleştirilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin destekleriyle düzenlendi.

Etkinlikler ve katılımcılar:

Festival programı, çocuklardan gençlere, anne-babalardan büyükanne ve büyükbabalara kadar geniş bir kitleye hitap etti. Aile ve Çocuk Kitap Fuarı, söyleşi ve imza programları ile akademisyen, yazar ve uzmanları okurlarla buluşturan organizasyonda sahne programları da yoğun ilgi gördü. AileFest sahnesinde Oğuzhan Koç, Yaşar, Ekin Uzunlar, İncesaz, Kubat, Kıraç, Cengiz Özkan, Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın ile Metin & Eda Özülkü gibi isimler konser verdi; Asuman Krause'nin sunumuyla 'Aileler Yarışıyor', Rafadan Tayfa ve çocuklara yönelik sahne programları festivalin renkli anları arasında yer aldı.

Program diziliminde kitap, söyleşi, atölye, spor ve sahne gösterileri bir arada sunularak ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim imkanı sağlandı. Festival, özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi akınına uğradı; İstanbul'un farklı ilçelerinden aileler etkinlikleri izlemeye geldi.

Çocuklara ve ailelere yönelik alanlar:

Festival alanı, yaş gruplarına göre ayrılmış özel bölümlerle düzenlendi. 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel hazırlanan alanlarda çocuklar aileleriyle birlikte atölyelere, sportif faaliyetlere ve kültürel etkinliklere katıldı. Çocuk ve aile atölyeleri, geleneksel sanatlar, deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne etkinlikleri boyunca yüksek ilgi topladı.

AileFest'te anne-babalar pasif izleyici konumunda kalmadı; birçok etkinlikte çocuklarıyla birlikte yer alarak farklı kuşakların aynı deneyimi paylaşması sağlandı. Etkinliklerin amacı, ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesini ve kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesini desteklemekti.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler de festivalin sağladığı atmosferi olumlu buldu. Uğur Şahin, katılımıyla ilgili olarak 'Eğlenebildikleri, öğrenebildikleri, akranlarıyla beraber çok güzel vakit geçirebildikleri bir ortam. Birbirinden farklı güzel etkinlikler var. Çocukların sosyalleşmesi açısından çok büyük bir fırsat.' dedi. Kızıyla birlikte etkinliğe gelen Hanifi Çolak ise 'Çocuklar çok eğleniyorlar. Kızım ile birlikte boyama yaptık. Kaleler falan vardı tahtadan, onları dizdik. Sonra oyun oynadık. Top attık. Basket falan oynadık. Küçük çocukların bir arada olması, oyunlar oynaması onların kişisel gelişimi açısından çok iyi. Bunun tekrar olmasını isteriz' sözleriyle memnuniyetini aktardı.

Festival boyunca sergilenen faaliyetler, katılımcılara hem eğlence hem eğitim sundu; ailelerin nitelikli zaman geçirmesine katkı sağlandı. 'Güçlü Aile - Güçlü Nesiller - Güçlü Türkiye' yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen AileFest, kültürden sanata, spordan eğitime, kitaptan müziğe uzanan geniş bir programla ziyaretçilerini buluşturdu.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen son gün etkinlikleriyle AileFest, ziyaretçilerine coşkulu bir şekilde veda etti ve aile odaklı bu buluşma pek çok katılımcı için kuşaklar arası paylaşım ve öğrenme fırsatı sundu.

AileFest’e 825 bin ziyaretçiyle coşkulu veda