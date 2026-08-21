Refüjdeki direğe çarpan araçta sürücü yaralandı

Refüjde direğe çarpan otomobil: sürücü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi Sanayi yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yol üzerine devrildi ve araçta maddi hasar oluştu.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Olayda kontrolü kaybeden sürücü A.E.K. idaresindeki 71 FD 313 plakalı otomobil refüjdeki direğe çarptı. Kazanın gerçekleştiği yer, Ereğli ilçesinin Sanayi yolu mevkii olarak bildirildi. Çarpışma sonucunda direğin devrilmesi yolların bir bölümünde geçici güvenlik riski oluşturdu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı ve devrilen direğin kaldırılması ile yol güvenliği sağlandı.

Refüjde bulunan sabit cisimlere çarpmalar, araç içindekiler ve trafikteki diğer kullanıcılar için ek tehlike oluşturuyor. Yetkililer, kaza sebebi ve oluş koşullarını tespit etmek üzere incelemelerini sürdürüyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİ, KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.