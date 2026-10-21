Körfez basket'ten hücum şovu: Manchester'ı 112-71 yendi

Körfez basket sahasında farklı bir galibiyet aldı

FIBA Europe Cup F Grubu maçında Körfez Basket, evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball'u 112-71 yenerek grubunda önemli bir galibiyet elde etti. Mücadele Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynandı ve hakem triosu Dariusz Zapolski, Alessandro Perciavalle ile Dimitar Georgiev tarafından yönetildi.

Maçın özeti:

Körfez Basket karşılaşmaya etkili bir hücum ritmiyle başladı ve birinci periyodu 25-17 önde tamamladı. Devreye 53-40 üstünlükle giren ev sahibi, üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutarak skoru 82-58 yaptı. Son çeyrekte farkı koruyan Körfez, savunma ve hızlı hücumlarla rakibinin geri dönüşüne izin vermeyip maçı rahat tamamladı.

Skor dağılımı ve öne çıkan oyuncular:

Körfez cephesinde en skorer isimler Oscar Cluff 26 ve Johnny Davis 24 oldu; Paulius Danusevicus ve Boe Buie de 16'şar sayıyla katkı verdi. Takımın sayı dağılımı şu şekildeydi: Boe Buie 16, Johnny Davis 24, Berk Can Akın 9, Oscar Cluff 26, Alexander Reese 12, Mert Akay 4, Matt Mitchell 2, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Paulius Danusevicus 16. Başantrenör Serhan Kavut yönetimindeki ekip, hücumda etkili pas trafiğiyle skor üretmeyi sürdürdü.

Konuk Manchester'da Luke Nelson ve Brandon Mitchell-Day 14'er sayıyla öne çıkarken, Keon Thompson 6, Ciaran Sandy 5, Kayne Henry 5, Duke Shelton 7, Jonathon Brown 2, Elijah Walsh 2, Chandler Pigge 9, Charlie Williams 4, Matt Nicholson 3 olarak kayıtlara geçti. Başantrenör Antonie Gerrard Broxsie idaresindeki Manchester, zaman zaman organize hücumlar bulsa da savunmada yaşanan açıklar karşısında skoru dengeleyemedi.

Maçın resmi yöneticileri ve salon bilgisi şu şekildeydi: Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu; Hakemler: Dariusz Zapolski, Alessandro Perciavalle, Dimitar Georgiev.

FIBA EUROPE CUP F GRUBU'NDA MÜCADELE EDEN KÖRFEZ BASKET, GRUPTAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇTA İNGİLİZ EKİBİ MANCHESTER BASKETBALL'U KONUK ETTİ.