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korkmaz: mental ve taktiksel istikrarı korumak sezon için belirleyici olacak

Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Iğdır FK ile 0-0 biten maç sonrası mental ve taktiksel istikrarın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

korkmaz: mental ve taktiksel istikrarı korumak sezon için belirleyici olacak

korkmaz: mental ve taktiksel istikrarı korumak sezon için belirleyici olacak

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Iğdır FK ile golsüz beraberlik yaşadı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, özellikle yoğun fikstür dönemlerinde takım yönetiminin iki boyutuna dikkat çekti.

korkmaz'ın değerlendirmesi:

Korkmaz, rakibin ligde ilk yarılarda sergilediği tempolu oyuna dikkat çekerek, milli takım dönüşleri ve bir haftada 3 maç oynanacak periyotların sonuca sürpriz etkiler yapabildiğini söyledi. "Bu tip dönemlerde hem mental istikrarı korumak çok önemli hem de taktiksel istikrarı korumak çok önemli" ifadelerini kullandı. Teknik adam, maç boyunca taktiksel disiplinden kopmayan bir Keçiörengücü olduğunu vurguladı.

maçın kritik anları ve oyuncu değerlendirmesi:

Korkmaz, ilk yarının daha dengeli geçtiğini, ikinci yarıda ise takımın ağırlığını koyduğunu belirtti. Öne çıkan pozisyonlarda Wellington, Roshi ve Nabian'ın kaçırdığı fırsatlara değinen Korkmaz, bu tür pozisyonların antrenmanda bile espri konusu olabileceğini ama bunlara takılmadığını söyledi. Ayrıca hem ilk 11'de görev alan hem de sonradan oyuna giren tüm futbolcuların taktik disiplini sürdürdüğünü ve bu uygulamanın bir antrenörü en çok mutlu eden durum olduğunu belirtti.

Korkmaz, sezon boyunca aynı taktiksel disiplini koruyabilecekleri takdirde kulübün uzun vadeli hedeflerine ulaşabileceğini, takımın izleyenlere güven veren, inatçı ve rakiplerin oynarken çekindiği bir kimlik kazanabileceğini sözlerine ekledi. Konuşmasında hem oyuncuları tebrik etti hem de bu tutumun devamının önemine vurgu yaptı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ZEKİ KORKMAZ, IĞDIR FK MÜSABAKASININ ARDINDAN, &quot;BU TİP...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ZEKİ KORKMAZ, IĞDIR FK MÜSABAKASININ ARDINDAN, "BU TİP DÖNEMLERDE HEM MENTAL İSTİKRARI KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ HEM DE TAKTİKSEL İSTİKRARI KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ. BUGÜN MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR TAKTİKSEL İSTİKRARI KORUYAN BİR KEÇİÖRENGÜCÜ VARDI SAHADA" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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