Dolar 49,3871 +0,04%
Euro 54,9826 -0,50%
Bist 12.148,35 -0,84%
Altın Gram 6.536,15 -1,46%
EUR/USD 1,1130 -0,66%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Atakum'da bahçe tutkusuna ödül yağmuru

Atakum Belediyesi'nin ikinci 'En Güzel Bahçe Yarışması'nda finalistler ve dereceye girenler açıklandı; ödül töreni 17 Ekim Cumartesi Çakırlar Korusu'nda yapılacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atakum'da bahçe tutkusuna ödül yağmuru

Atakum'da en güzel bahçe yarışması finalistleri ödüllerini alacak

Atakum Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği En Güzel Bahçe Yarışması, çevre farkındalığını artırmak ve vatandaşların çiçek ile süs bitkilerine olan ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Amatör bahçe dekorasyonuyla uğraşan katılımcılar arasından seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu temmuz ayında finalistler belirlendi.

Dereceye girenler:

En güzel balkon/teras bahçesi kategorisinde birinciliği Ayşegül Şentürk, ikinciliği Şengül Öztürk aldı; üçüncülüğü İsmail Öztopal ve İlkay Çamlıdağ paylaştı. En güzel villa/konut bahçesi kategorisinde birincilik Şayan Atalay, ikincilik Hüseyin Ergün, üçüncülük Ömer Faruk Akça olarak belirlendi. En güzel site/apartman bahçesi kategorisinde Atakum Garden Sitesi birinci, Defne Apartmanı ikinci, Kader Apartmanı üçüncü oldu. En güzel ofis/iş yeri bahçesi kategorisinde de birinci, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerine verildi.

Değerlendirme, ödüller ve tören:

Yarışmada mekanın genel tasarımı, bitki kompozisyonu ile yapı ve dekorasyon elemanlarının uygunluğu gibi kriterler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı. Dereceye girenlere çeşitli bitkiler ve bahçe donatılarından oluşan özel ödüller verilecek. Tören 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Çakırlar Korusu Tesisleri'nde başlayacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel organizasyonun çevre ve doğa farkındalığı açısından önemine dikkat çekerek, "Atakum Belediyesi olarak bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz En Güzel Bahçe Yarışması’na gösterilen ilgiden büyük onur duyduk. Tüm katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi de görsel kalitesi yüksek örnek çalışmalara imza attılar. Uzman seçici kurulumuz titiz değerlendirmeler sonucu finalistleri belirledi. Çevre farkındalığı oluşturmak ve yeşilin korunması adına önemli bir organizasyon. Önümüzdeki yıllarda üçüncüsü, dördüncüsü şeklinde geleneksel olarak devam edeceğine inanıyoruz. Organizasyonumuzda finale kalan katılımcılarımıza Çakırlar Korusu'nda gerçekleştireceğimiz törenle ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül töreninde tüm halkımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız" dedi.

EN GÜZEL VİLLA BAHÇESİ BİRİNCİSİ

EN GÜZEL VİLLA BAHÇESİ BİRİNCİSİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehirli üreticilere sıvı gübre desteği için başvurular açıldı
images

Kayıtlı anılara umut: Kayseri’de Naciye-Ramazan Büyükkılıç Alzheimer aktif yaşam...
images

Yurt odasında joystick sohbeti: öğrenciler konsol oyununda buluştu
images

Huzurevinde kutuda ne var etkinliğiyle duyular ve zihin canlandırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehirli üreticilere sıvı gübre desteği için başvurular açıldı

Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı

İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı

Karabük için yoğun yağış alarmı: vatandaşlara tedbir çağrısı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın