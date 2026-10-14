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Kars'ta suni tohumlama yetkisi birliğe devredildi, hedef verim ve ıslah

Suni tohumlama yetkisi ETKİYAP kapsamında Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi; amaç genetik ıslah ve kırmızı et üretimini artırmak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta suni tohumlama yetkisi birliğe devredildi, hedef verim ve ıslah

Kars'ta suni tohumlama yetkisi devri

Kars'ta hayvancılıkta verimliliği artırmak, etçi ve kombine sığır ırklarını yaygınlaştırmak ve kırmızı et üretimini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında suni tohumlama yapma yetkisi Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi. Yetki devri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Eren Alp ile Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın arasında imzalanan protokol doğrultusunda gerçekleştirildi.

ETKİYAP ile genetik ıslah ve verim artışı:

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ETKİYAP (Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi) kapsamında yürütülüyor. Programın odak noktaları arasında genetik ıslahın desteklenmesi, hayvan başına verimin yükseltilmesi ve etçi ile kombine ırkların yaygınlaştırılması bulunuyor. Suni tohumlama uygulamaları sayesinde istenilen genetik özelliklere sahip hayvanlar yetiştirilerek sürü kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Yerel üretime etkileri ve sürdürülebilirlik:

Suni tohumlama yetkisinin yerel birliğe devriyle üreticilerin hizmetlere daha etkin erişmesi ve damızlık kalitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Uygulamaların yaygınlaşmasıyla kırmızı et üretiminin artırılması, et üretim potansiyelinin güçlendirilmesi ve hayvancılık işletmelerinin üretim kapasitesinin desteklenmesi bekleniyor. Kars'ta hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemi dikkate alındığında, bu adımın uzun vadede sürdürülebilir hayvansal üretimi güçlendirme yönünde katkı sunması öngörülüyor.

Yetki devri, bölgedeki ıslah çalışmalarının hızlandırılması ve üreticilerin suni tohumlama uygulamalarından daha etkin yararlanmasının sağlanması amacıyla atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili paydaşların iş birliğiyle ETKİYAP kapsamındaki uygulamaların sürdürülmesine devam edileceği bildirildi.

KARS’TA HAYVANCILIKTA VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK ADIM: SUNİ TOHUMLAMA YETKİSİ BİRLİĞE...

KARS’TA HAYVANCILIKTA VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK ADIM: SUNİ TOHUMLAMA YETKİSİ BİRLİĞE DEVREDİLDİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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