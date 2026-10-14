İl ambulans servisinde yeni dönem: Dr. Burhan Çelik göreve başladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevinde değişiklik yapıldı. Daha önce görev yapan Dr. Abdulkadir Özdemirin Nevşehir'e atanmasının ardından, başhekimlik görevine Dr. Burhan Çelik getirildi.

görev değişikliği:

Atama kararıyla birlikte İl Ambulans Servisi yönetiminde yeni bir dönem başladı. Yapılan atamada kurum içi sorumlulukların devri ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amaçlandı.

hayırlı olsun ziyareti:

Dr. Burhan Çelik'e ilk hayırlı olsun ziyaretini Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Acil ve Afetler birimi yöneticileri ile birimde görev yapan sağlık çalışanları gerçekleştirdi. Heyette Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Uzman İbrahim Tarakçı ve birim personeli yer aldı.

Delegasyon, Dr. Burhan Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN DR. ABDULKADİR ÖZDEMİR’İN NEVŞEHİR’E ATANMASININ ARDINDAN, BAŞHEKİMLİK GÖREVİNE DR. BURHAN ÇELİK ATANDI.