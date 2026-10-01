Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yolunda yakalandı

milli istihbarat teşkilatı operasyonuyla yakalanma

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı.

operasyonun önemi:

Yakalanma, 2013'teki saldırının sorumluları arasında yer alan bir şüphelinin yurt dışına kaçış girişimi sırasında durdurulması açısından dikkat çekiyor. Olay, istihbarat ve sınır güvenliği çalışmalarının sonuç verdiğine işaret ediyor.

reyhanlı saldırısına ilişkin hatırlatma:

2013'te gerçekleşen saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmiş, soruşturmalar kapsamında Suriyeli faillerin olduğu belirtilmişti. Yakalanan kişinin, kaynaklarda adı geçen şüphelilerden biri olduğu ifade edildi.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI, DÜZENLEDİĞİ OPERASYON İLE REYHANLI’DA 2013 YILINDA 53 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TERÖR SALDIRISININ SURİYELİ FAİLLERİNDEN ÖMER EL-HATİP’İ, DENİZ YOLUYLA AVRUPA’YA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALADI.