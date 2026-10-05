Reyhanlı'da düğün eğlencesi tehlikeye dönüştü: yorgun mermi aracın kaputunda kaldı

Reyhanlı'da otomobilin kaputunda yorgun mermi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 26 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda, Emrah Can kızıyla birlikte otomobilini temizlerken yan sokakta düzenlenen düğünden yükselen silah sesleri duydu. Yorgun mermi endişesiyle kızını alıp evine çıkan Can, yaklaşık 15 dakika sonra aracının yanına döndüğünde kaputa değmiş ve tampona sıkışmış bir mermi ile karşılaştı.

merminin isabet ettiği araç ve şans eseri yaralanma olmaması:

Can, merminin ne kendisine ne kızına ne de çevredeki herhangi bir kişiye isabet etmemesinin sevindirici olduğunu belirtti. Merminin kaputa değip tampona sıkıştığını ve başka bir zarara yol açmadığını söyleyen Can, olayın apartmanların arasında ve çocukların oynadığı bir sokakta yaşandığını vurguladı. Bu durumun, kolaylıkla ciddi yaralanmalara veya can kaybına yol açabileceğine dikkat çekti.

düğünlerde havaya ateş açılmasına tepki:

Olayı anlatan Can, havaya ateş açılmasını kesinlikle doğru bulmadığını ifade ederek bunun 'bir eğlence değil, bir sokak terörü' olduğunu söyledi. Hemen üç metre yanlarında balkon bulunduğunu hatırlatan Can, 'Arabaya değil de bir insana da gelebilirdi. Sokakta oynayan çocuklar var, onlara da gelebilirdi' sözleriyle endişesini dile getirdi ve düğünlerde havaya ateş açılmasının önlenmesi için tedbir alınmasını talep etti.

EMRAH CAN