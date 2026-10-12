robotik cerrahi ürolojik kanserlerde işlev korumaya odaklanıyor

robotik cerrahi ürolojik kanserlerde işlev korumayı ön planda tutuyor

Acıbadem Bodrum Hastanesi Üroloji Uzmanı Serdar Yalçın kanser ameliyatlarında yalnızca tümörün çıkarılmasının yeterli olmadığını, ameliyat sonrası yaşam kalitesinin korunmasının da hastanın genel sağlığı açısından kritik olduğunu vurguladı. Yalçın’a göre robotik cerrahi, cerrahın hassas anatomik yapıları daha ayrıntılı görmesini sağlayarak hem onkolojik kontrol hem de fonksiyon koruması hedeflerinin birlikte planlanmasına imkan tanıyor.

prostat kanserinde hedefler:

Prostat kanserinde robotik cerrahinin öne çıkan yararı, prostat çevresindeki hassas anatomik yapıların daha ayrıntılı görülebilmesidir. Yalçın, bu ameliyatın üç temel hedefi olduğunu belirtiyor: kanser kontrolü, idrar kontrolünün mümkün olduğunca erken geri kazanılması ve uygun vakalarda cinsel fonksiyonların korunması. Robotik platform, bu hedeflerin dengelenmesine yardımcı olurken her hastanın ameliyat adayı olmadığını da hatırlatıyor.

Tedavi kararı verirken PSA değeri, biyopsi sonuçları, görüntüleme bulguları, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu bir arada değerlendirilmelidir. Yalçın, hastaların önce "Benim hastalığım için en doğru tedavi nedir?" sorusunu sormaları gerektiğini belirtiyor.

böbrek kanserinde nefron koruyucu yaklaşım:

Böbrek kanserinde cerrahi hedeflerden biri, uygun vakalarda tüm böbreği çıkarmak yerine yalnızca tümörü çıkararak sağlıklı böbrek dokusunu korumaktır. Bu yaklaşıma "nefron koruyucu cerrahi" deniyor ve robotik cerrahi bu hassas diseksiyon ile damar kontrolü gerektiren işlemlerde önemli katkı sağlıyor. Yalçın, amaçlananın hem kanser kontrolü hem de hastanın kalan böbrek fonksiyonunun korunması olduğunu; ancak her tümörde böbrek korunmasının mümkün olmadığını ve önceliğin her zaman onkolojik güvenlik olduğunu vurguladı.

mesane kanserinde rekonstrüktif cerrahi gerekliliği:

Mesane kanseri robotik cerrahinin en kapsamlı uygulama alanlarından biridir. Özellikle kasa invaze denilen ve tüm mesaneye yayılan hastalıklarda mesanenin tamamının çıkarılması gerekebilir. Mesane çıkarıldıktan sonra hastanın yeniden idrar yapabilmesi için yeni bir idrar yolu oluşturulması gerekir; bu nedenle robotik mesane cerrahisi hem ileri düzey üro-onkolojik hem de rekonstrüktif cerrahi deneyimi gerektirir.

Yalçın, bu tür ameliyatlarda cerrahinin sadece organı çıkarmakla bitmediğini, rekonstrüksiyonun ve yaşam kalitesinin ameliyat planının ayrılmaz parçaları olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, robotik cerrahi ürolojide güçlü bir cerrahi platform olmakla birlikte doğru hasta seçimi ve uygun endikasyonla kullanıldığında anlam kazanır. Robotik teknoloji tek başına amaç olmamalı; her hastanın değerlendirilmesi sırasında onkolojik güvenlik ve işlev koruma hedefleri birlikte gözetilmelidir.

Robotik cerrahi en sık ürolojik kanserlerde kullanılıyor