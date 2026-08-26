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Sabah bitkinliğinin ardındaki beklenmedik nedenler: uyku süresi tek başına belirleyici değil

Sabah yorgunluğunun nedeni sadece uyku süresi değil; uyku apnesi, tiroit ve demir eksikliği, sirkadiyen ritim bozukluğu ile gece alışkanlıkları uyku kalitesini bozan etmenlerdir.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:04

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sabah bitkinliğinin ardındaki beklenmedik nedenler: uyku süresi tek başına belirleyici değil

Sabah yorgunluğu sadece uyku süresiyle açıklanamaz:

Medical Park Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Ulusoy Demir, yeterli süre uyunsa bile sabahları dinç uyanamamanın yalnızca yatakta geçirilen saatlerle açıklanamayacağını vurguluyor. Uykunun dinlendirici olabilmesi için uyku süresinin yanı sıra kesintisiz ve kaliteli olması gerektiğini belirten Dr. Demir, birçok çevresel, davranışsal ve tıbbi faktörün uyku bütünlüğünü bozabileceğini aktarıyor.

Uyku mimarisi ve neden önemlidir:

Uyku, derin uyku ve REM gibi farklı evrelerden oluşur; bu evrelerde gerçekleşen onarım ve öğrenme süreçleri uyku kalitesinin temelini oluşturur. Mikro-uyanma veya sık uyanmalar, derin uyku ve REM sürelerini kısaltarak vücudun hücresel onarım ve zihinsel toparlanma ihtiyacını karşılamasını engeller. Bu durum, kişi gece boyunca farkında olmasa bile sabahın ilk saatlerinde kendisini dinlenmemiş hissetmesine yol açar.

Tıbbi nedenler: uyku apnesi, metabolik ve hematolojik sorunlar:

Uyku apnesi sabah yorgunluğunun en sık etikilen tıbbi nedenlerinden biridir. Uyku sırasında solunumun tekrarlayan biçimde durması, kandaki oksijenin düşmesine ve beyin tarafından uykunun bölünmesine yol açar; sonuçta gece boyunca derin uyku sağlanamaz. Dr. Demir, gürültülü horlama, uykuda nefes durması gözlemi, gece boğulma hissi veya ağız kuruluğuyla uyanma, gece sık idrara çıkma gibi bulguların uyku apnesini düşündürdüğünü söylüyor.

Bunun yanında demir eksikliği, anemi, B12 eksikliği ve tiroit bozuklukları da sabah bitkinliğine doğrudan katkıda bulunabilir. Bu durumlar enerji üretimini ve dokuların oksijenlenmesini bozarak, kan yapımını ve sinir iletimini etkileyebilir; sonuçta kişi yeterli uyusa bile zihinsel bulanıklık, kas-iskelet ağrıları ve kalkamama şikâyeti yaşayabilir.

Günlük alışkanlıklar ve çevresel faktörlerin rolü:

Uyku kalitesi üzerinde etkili olan günlük davranışlar da sabah dinç uyanmayı belirler. Gece geç saatlere kadar telefon veya bilgisayar kullanımı mavi ışık aracılığıyla melatonin üretimini baskılar ve uykuya geçişi geciktirir. Ayrıca ekranların sağladığı zihinsel uyarılma, bedenin gevşeyip dinlenme moduna geçmesini zorlaştırır.

Geç saatlerde ağır yemek yemek, alkol ve fazla kafein tüketimi de uyku bütünlüğünü bozar. Ağır yemek sindirimi gece boyunca devam ederken vücut tam dinlenme moduna geçemez; kafeinin uyarıcı etkisi uykuya dalmayı ve derin uyku evrelerine geçişi zorlaştırır. Alkol başlangıçta uykuya geçişi kolaylaştırsa da uykunun kalitesini azaltır ve gece sık uyanmalara yol açar.

Stres, zihinsel yorgunluk ve sirkadiyen uyumsuzluk:

Yoğun stres ve zihinsel yük, gece boyunca kortizol ve adrenalin seviyelerinin yüksek kalmasına neden olabilir; bu da vücudun gece onarım moduna geçmesini engeller. Ayrıca düzensiz uyku saatleri ve hafta sonu uyku saatlerinin farklılığı gibi sirkadiyen ritim bozuklukları, biyolojik saatin karışmasına yol açarak sabah bitkinliği yapabilir. Dr. Demir, sabah dinç uyanmanın yatakta geçirilen toplam saatten çok uykunun düzenli, kesintisiz ve derin olmasına bağlı olduğunu hatırlatıyor.

Ne zaman doktora başvurmalı ve hangi belirtiler tehlikeye işaret eder:

Eğer sabah yorgunluğu 2-3 haftadan uzun sürüyor veya gün içinde aşırı uyku hali, uykuda nefes kesilmesi, baş ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, istemsiz kilo kaybı, belirgin dikkat eksikliği veya kas-eklem ağrıları eşlik ediyorsa Dr. Demir, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor. Bu belirtiler durumun basit bir yorgunluktan öte sistemik veya nörolojik bir hastalığın habercisi olabileceğini düşündürür.

Pratik önlemler ve günlük düzen önerileri:

Dr. Demir’in önerileri arasında hafta içi ve hafta sonu aynı saatte yatıp kalkma, sabahın ilk 30 dakikasında doğal gün ışığı almak, yatmadan 1-2 saat önce ekran kullanımını azaltmak, uykudan en az 3 saat önce yemek ve kafeini sınırlamak ile gün içinde düzenli fiziksel aktivite yapmak bulunuyor. Bu yaşam tarzı değişiklikleri uyku kalitesini artırarak güne daha enerjik başlamayı kolaylaştırabilir.

Özetle, sabah yorgunluğunun tek bir nedeni yoktur; uyku apnesi, metabolik ve hematolojik bozukluklar, sirkadiyen ritim bozuklukları ve gece alışkanlıkları birleşerek uyku kalitesini bozabilir. Süregelen veya hayat kalitesini etkileyen yakınmalar varsa uzman hekim değerlendirmesi önemlidir.

UZM. DR. ELİF ULUSOY DEMİR

UZM. DR. ELİF ULUSOY DEMİR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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