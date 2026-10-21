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Safranbolu'da mor dalgalar: safran tarlalarında yoğun çiçek dönemi

Safranbolu'da 7 Ekim'de başlayan hasatla safran tarlaları mor renge büründü; üreticiler her gün çiçek toplayıp üç kırmızı lifi ayırarak kurutuyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Safranbolu'da mor dalgalar: safran tarlalarında yoğun çiçek dönemi

Safran tarlaları mor örtüye büründü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve bölgeyle özdeşleşen safran bitkisinde çiçek yoğunluğu arttı. 7 Ekim'de başlayan hasat sürecinin ardından, aradan geçen yaklaşık 14 gün içinde tarlalar mor renge büründü. Üreticiler hem hasat yapıyor hem de tarlaları ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

hasat ve üretim süreci:

Safran çiçekleri özellikle sabah saatlerinde toplanıyor; çiçekler aynı gün evlerde tek tek elden geçirilip, üç kırmızı lif özenle ayrılarak kurutuluyor. Üreticiler hasadı günlük ritüel haline getirmiş durumda. Safran, kilosu 800 bin liradan satılması nedeniyle "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılıyor.

Bitkinin kendine has özellikleri de dikkat çekiyor: Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, gıda, ilaç ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Ayrıca kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlıklara iyi geldiği belirtiliyor; mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğundan "mutluluk iksiri" olarak da anılıyor.

hava koşulları ve ziyaretçi ilgisi:

Üretici Mine Yılmaz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bu yıl ilk safran çiçeklerini 7 Ekim'de aldıklarını, tarladaki çiçek yoğunluğunun arttığını ve ziyaretçilerle birlikte her gün hasat yaptıklarını söyledi. Yılmaz, yağışların çiçeklenmeyi geciktirdiğini ancak son birkaç günün güneşli geçmesiyle açılmayan çiçeklerin hızla açtığını belirtti: "Çok kuvvetli bir sağanak yağışımız oldu. Bu dönemde çiçeklerimiz açmaya reddetti tabiri caizse. Geçtiğimiz 2-3 günlük süreçte açamayan çiçeklerimiz, bugün güneşin etkisiyle bir anda açmaya başladı. Yaklaşık bir, bir buçuk, iki hafta daha çiçeklerimiz bu yoğunlukta olacak."

Safran hasadı, hem hafta içi hem hafta sonu yoğun ilgi görüyor. Yılmaz, Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika'dan gelen turistlerin yanı sıra çok sayıda yerli ziyaretçinin de tarlaları gezdiğini, karavan grupları dahil ziyaretçilerin hasada katılabildiğini aktardı. Ziyaretçilere safranın kokusu ve doğadaki görünümü deneyimletiliyor; üreticiler misafirleri tarlalarda ağırlamaya devam ediyor.

SAFRAN TARLALARI, HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

SAFRAN TARLALARI, HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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