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Sağanak altında kontrolden çıkan otomobil hafif ticari araca çarptı

Kozluk ilçesinde sağanakta kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza, bir aracın kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sağanak altında kontrolden çıkan otomobil hafif ticari araca çarptı

Kaza anı ve görüntüler:

Batman'ın Kozluk ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Olay anı, bölgede ilerleyen başka bir hafif ticari aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yağış altında ilerleyen otomobilin aniden savrularak diğer araca çarptığı an net şekilde görüldü.

Olay sonrası durum:

Kazanın maddi hasarla atlatıldığı bildirildi; kaynak metinde başka bir yaralanma veya müdahale bilgisi yer almadı. Kamera kayıtları, kazanın oluş şeklinin belirlenmesi açısından önemli görünüyor.

Görüntüler ayrıca yağışlı havalarda trafik güvenliğinin önemine dikkat çekiyor. Olayla ilgili soruşturma veya ek detayların paylaşılmadığı bildirildi.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, AYNI...

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, AYNI YÖNDE SEYREDEN HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI. YARALANANIN OLMADIĞI KAZA, BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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