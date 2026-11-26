Maç sonrası tünelde gözaltı ve serbest bırakılma

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Manavgat Belediyespor-1955 Seydişehir Alüminyumspor karşılaşmasının ardından çıkış tünelinde yaşanan olaylar sonucu Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap tutuklanmıştı. Yapılan itiraz neticesinde Cengizhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başkan vekilinden açıklama:

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, yaşananları tasvip etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Futbolcumuz Cengizhan’ın tutukluğuna yapılan itiraz ardından Cengizhan’ın tutuksuz yargılanmasına karar vermiştir" dedi.

Kulübün yaklaşımı ve sporun önemi:

Çiçek, sporun barış ve kardeşlik olduğuna dikkat çekerek, "Gönül isterdi ki sahalarımızda sportmenlik dışı olaylar yaşanmasın. Manavgat Belediyespor kulübü olarak bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ PAZAR GÜNÜ OYNANAN MANAVGAT BELEDİYESPOR-1955 SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUMSPOR KARŞILAŞMASI SONRASI ÇIKIŞ TÜNELİNDE YAŞANAN OLAYLARIN ARDINDAN TUTUKLANAN MANAVGAT BELEDİYESPORLU CENGİZHAN KASAP, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI.