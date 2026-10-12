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sahil güvenlik didim açıklarında lastik bottaki düzensiz göçmenleri yakaladı

Didim açıklarında DENİZ-092'nin tespitiyle harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu; ilk ihbar 10 kişi iken müdahalede 8 düzensiz göçmen (2 çocuk) yakalandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

sahil güvenlik didim açıklarında lastik bottaki düzensiz göçmenleri yakaladı

didim açıklarında kıyı gözetleme aracı tespiti

Aydın’ın Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Tespit sonrasında bölgeye yönlendirilen ekipler hızlı müdahaleyle botu durdurdu.

müdahale ve yakalama:

Sahil Güvenlik Botu (KB-51) tarafından durdurulan hareketli fiber karinalı lastik botta yapılan kontrolde, ekipler tarafından 8 düzensiz göçmen yakalandı; yakalananlar arasında 2 çocuk bulundu. İlk ihbar ve bazı yayınlarda 10 kişi olarak geçen bilgi, müdahale sırasında tespit edilen sayıyla netleştirildi.

işlemler ve takip:

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında Sahil Güvenlik yetkililerince gerekli işlemlerin başlatıldığı, adli ve idari sürecin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve sınır güvenliğine ilişkin prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, bölgede rutin devriye ve gözetleme faaliyetlerinin devam ettiğini, benzer durumlarda koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlandığını belirtti.

KIYI GÖZETLEME ARACI TESPİT ETTİ, YAKALANDILAR

KIYI GÖZETLEME ARACI TESPİT ETTİ, YAKALANDILAR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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