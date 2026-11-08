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Sakaltutan geçidinde tipi Erzincan-Sivas kara yolunu ulaşıma kapattı

Kar ve tipinin etkili olduğu Sakaltutan Geçidi'nde Erzincan-Sivas kara yolu ağır araçların kayması sonrası trafiğe kapandı; sürücüler 2 saat bekledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakaltutan geçidinde tipi Erzincan-Sivas kara yolunu ulaşıma kapattı

Sakaltutan geçidinde yol trafiğe kapandı:

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Sakaltutan Geçidi mevkiindeki Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımı durdurdu. Bölgede görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kapanması üzerine ekipler güzergâhı trafiğe kapattı.

Neden kapandı:

Sakaltutan Geçidi'nde ağır tonajlı araçların kar ve tipiden dolayı makaslama yapmaları yol güvenliğini tehlikeye düşürdü. Yetkililer, trafik akışını durdurarak sürücülerin güvenliğini sağlamayı tercih etti.

Durum ve çalışmalar:

Yolun kapanmasıyla bölgede çok sayıda araç beklemek zorunda kaldı; sürücüler yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, Sakaltutan Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güzergahta ölçülen en düşük hava sıcaklığı -8 derece olarak kaydedildi. Yetkililer, sürücüleri güzergâhtaki son durumu takip etmeleri ve zorunlu haller dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Erzincan genelinde etkisini artıran kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzincan - Sivas karayolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Erzincan - Sivas karayolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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