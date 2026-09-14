Sakarya merkezli operasyonda yeni nesil suç örgütlerine darbe: 7 gözaltı

Sakarya merkezli 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 7 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında, Sakarya merkezli olarak İstanbul, Adana, Yalova, Denizli ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve yakalanan şüpheliler:

Soruşturmayı yürüten ekipler, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından planlanan operasyonu Özel Harekat destekli 120 personel ile gerçekleştirdi. Belirlenen 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda S.Y., D.K., O.T.K., Ö.B., K.Ö., M.A.Z. ve A.Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 100 adet 9x19 mm fişek, 15 adet kartuş, 7 cep telefonu ve 1 adet nitelikli yağma kapsamında değerlendirilen evrak ele geçirildi.

Soruşturmanın seyri ve hukuki süreç:

Emniyet yetkilileri, operasyonun yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturmanın devam ettiğini ifade edildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat ile nitelikli yağma kapsamındaki evrak, soruşturmanın sonraki aşamalarında delil niteliği taşıyacak şekilde kayıt altına alındı.

Operasyon, bölgesel koordinasyon ve bilgi paylaşımının sonuç verdiğini gösterirken, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek gözaltı veya aramaların yapılabileceği kaydedildi.

SAKARYA MERKEZLİ 6 İLDE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONU DÜZENLENDİ.